Erdoğan: "İçimizde utanmasalar FETÖ'yü savunacak gafiller var"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li milletvekillerine önemli mesajlar verirken, 'partide utanmasalar FETÖ'yü savunacak gafillerin olduğunu' söyledi.

AKP, bir süre önce ara verdiği istişare toplantılarına yeniden başladı. 12 ilden 50 kadar milletvekiliyle dün bir araya gelen Erdoğan, hem onların talep ve önerilerini dinledi hem de partisinin önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin perspektif çizdi. Erdoğan, 'partide utanmasalar FETÖ'yü savunacak gafillerin olduğunu' söyledi.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Parti olarak yenilikçi kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Cesaretli adımlar atacağız, kimsenin cesaret edemediği alanlarda yenilikçi adımlar atacağız. Reformist kimliğimizi koruyarak ama milli manevi değerlerden uzaklaşmadan devam edeceğiz. Kendimizi gelişmelere göre güncelleyeceğiz. Yapılanları anlatmaktan çekinmeyin, klişeye düşüyoruz diye düşünmeyin. Sloganist yaklaşımdan vazgeçin.

'TEOG YENİ TEZGAHTI'

"TEOG konusunda çıkışı niye yaptım? Çünkü üniversitedeki dershane tezgâhı burada da tezgâhlanıyordu. Büyük rantlar elde edenler vardı. Vatandaş mağdur ediliyordu. Vatandaşın parasını heba etmeyelim dedim. 1-2 milyarlık rant dönüyor. Sorular müfredattan çıkmıyor, dershanede öğrenilenden çıkıyordu. Okulları ön plana çıkarmak istedik. Yeni sistemde dershanelere ihtiyaç azalacak. Daha eşit sisteme doğru gideceğiz."

'GENÇLER BİZDEN VAZGEÇMEDİ'

Gençlerle ilgili karamsar yaklaşım sergileniyor. Aslında öyle değil. Gençlerden en çok oyu yine bizim partimiz alıyor. Yüzde 50 oyumuzda onların büyük payı var. Kongrelerimizi şubatta tamamlayacağız. İl teşkilatlarında da yenilikçi bir yapı oluşturuyoruz. Bu arada faiz lobisi yine oyun peşinde, onların bu oyunlarına izin vermeyeceğiz."

YENİ TALİMAT: PROJE OKULDA ESKİ SİSTEME DÖNÜLSÜN

Proje okullara ilişkin eski ve yeni sistemi anlatan Erdoğan'ın, "Bu okulların sayısı artırılsın. Burada eski sistemin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 5. sınıftan itibaren bu okullara girilebilir, lise sona kadar burada okurlar. Bu konuda çalışma yapılabilir" dediği öğrenildi. Bu öneri üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma yapması bekleniyor. Bu durumda sayıları artan proje okullarına 5. sınıftan itibaren öğrenci alınması gündeme gelecek. Bakanlığın bazı proje okullar için sınavsız olarak ortaokuldan itibaren öğrenci alımına imkan sağlayabileceği belirtiliyor.