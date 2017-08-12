Erdoğan: İhaleye giren 8 firmanın 4'ü Alman

Isparta'da Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesislerinin açılış töreninde konuşan Erdoğan, YEKA ihalesine katılan 8 firmadan dördünün Alman firması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesislerinin açılış görenine katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, "YEKA İhalesi'ne katılan 8 firmadan dört tanesi Almandır. Almanların en güçlü firması, 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren Siemens, Türk firmalarıyla bu adımı attılar. Aynı şeyi güneş enerjisinde de gördük. Biz her zaman birlikte kazanalım çağrısı yaptık. Türkiye 1984-2001 yılları arasında uluslararası yatırım noktasında 13 milyar dolar alıyordu, 2002-2016'da ise bu rakam 181 milyar dolara çıktı. Nereden nereye geldik. Uluslararası yatırımcılara her türlü desteğe sağlamaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı. Şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İFTİRA KAMPANYALARININ DA ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

"Büyümeden ihracata, üretimden istihdama tüm ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri işaret ediyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Turizmde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir."

"OHAL SADECE TERÖRLE SINIRLIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli gündeme getirdiği olağanüstü hal, sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır. Olağanüstü hal girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir." dedi.