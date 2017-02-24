Erdoğan: İkinci bir referandum yapılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam için ikinci bir referandumun yapılabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, idam tartışmasına ilişkin olarak ilk kez referandum yapılabileceğini söyledi. "İdam talebi parlamentoya gelecek. Temennim olur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım" diyen Erdoğan, "Fakat, bir sıkıntı anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun bir cevabı olacak. Gerekirse bunun içine bir referandum yaparız" dedi.

Erdoğan, "25 tane havalimanımız vardı, şimdi 59 tane havalimanımız var. Ah kardeşlerim, işte 16 Nisan'da 'Evet', bunların devamı demektir" dedi. Erdoğan, "Daha da ileri, daha da ileri demektir. İşte o da nedir? Biz gelene kadar yüksek hızlı tren var mıydı memlekette? Evet demenin ne anlama geldiği ortaya çıkıyor mu? Evet demek yüksek hızlı tren demektir. Evet demek, havalimanlarının artması demektir" ifadesini kullandı.

"Mevcut sistemde Türkiye'nin hedefine ulaşabileceğine inansaydık adım atmazdık. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, damdan düştük, neyin ne olduğunu biliyoruz" diyen Erdoğan, "Başbakanlığa geldim, Merkez Bankası'na atama yapacağız. TÜSİAD'da falan genel sekreterlik yapmış bir ismi Merkez Bankası'nın başına geçirmek istedim. Uluslararası alanda birikimi olan bir arkadaşım. Yapmadılar be" diye konuştu.

Manisa'da toplu açılış töreninde konuşanErdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Söz konusu hizmet olduğunda "Durmak yok, yola devam" diyoruz. 16 Nisan'a hazır mıyız? (Evet sesleri) Maşallah. Kardeşlerim, Rabbim bu ülke için, bu millet için taş üstüne taş koyan herkesten razı olsun. Efeler, yörükler, kardeşlerim, Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreten eli, düşünen beyni, savaşan kolu, yürüyen bacağı olmuştur. Şehrimizin 2015 yılından bu yana terörle mücadelede asker ve polis olarak 21 şehidi var. Son El Bab operasyonunda da Manisa'nın 3 gazisi bulunuyor. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyoruz.

"Evet, demek yüksek hızlı tren demektir"

(Şehitler ölmez, vatan bölünmez sesleri) Bunu biz söylemiyoruz, Rabbim söylüyor. Onlar şehitlerimiz, sevgili peygamberimize en yakın makamda. Gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Dün Osmanlı'ya şehzade yetiştiren şu Manisa, yıllar boyunca tarihiyle, sanayisiyle, ticaretiyle ülkenin kalkınmasına en büyük katkıları vermiştir. Bugün Manisa'ya en büyük görev düşüyor. 16 Nisan'da hepimize büyük görevler düşüyor. Ana muhalefet ve onun malum takıntıları var ya. "Bunlar rejimi değiştirecek" diyorlar. Rejim sorunumuz yok bizim, yok. Bizim şu an yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştiriyoruz. Güçlü bir yürütme oluşturuyoruz. Ya bunlara beş tane koyun verin, kaybedip gelirler.

Bu millet, yatanı da görüyor, çalışanı da görüyor. 25 tane havalimanımız vardı, şimdi 59 tane havalimanımız var. Ah kardeşlerim, işte 16 Nisan'da "Evet", bunların devamı demektir. Daha da ileri, daha da ileri demektir. İşte o da nedir? Biz gelene kadar yüksek hızlı tren var mıydı memlekette? Evet demenin ne anlama geldiği ortaya çıkıyor mu? Evet demek yüksek hızlı tren demektir. Evet demek, havalimanlarının artması demektir. Evet demek, dünyanın en büyük havalimanına bu ülkenin sahip olması demektir. İşte önümüzdeki yıl ilk etabını açıyoruz. Yılda inşallah 150 milyon kapasiteli havalimanına sahip oluyoruz, ne zaman? 2023'te. Önümüzdeki yıl 90 milyon yolcu kapasiteli etabı bitecek. İzmir'de doğru dürüst havalimanı yoktu. Adnan Menderes'i kim yaptı ya? Biz yaptık, biz.