Erdoğan: "İlber Ortaylı hoca bu gerçeği anlatmak için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Türk milleti için ‘asker millet’ tanımı yapıldığını belirten Erdoğan, İlber Ortaylı'nın aktardığı bir hikayeyi de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda düzenlenen 855 Muvazzaf Subay Adayının Mezuniyet Töreni’nde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan bahsetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki Ortaylı ile ilgili kısım şöyle:

"BİZİM ÖNE ÇIKTIĞIMIZ ALAN DA ASKERLİKTİR, SAVAŞTIR”

"Tarih kitaplarını incelediğimizde Türk milleti için ‘asker millet’ tanımı yapıldığını görürüz. Nasıl her milletin kabiliyetli olduğu bir alan varsa, bizim öne çıktığımız alan da askerliktir, savaştır, yürekle ve bilekle yapılan mücadeledir.

Önümüzdeki haftalarda tarih alanında cumhurbaşkanlığı kültür sanat büyük ödülünü takdim edeceğimiz İlber Ortaylı hoca bu gerçeği anlatmak için şöyle bir hikaye aktarıyor. “Bir savaş sırasında İtalyan kumandan askerlerine ateş emri verir. Kimse ateş etmeyince kumandan ‘ateş, ateş, ateş’ diyerek ahenkli bir sesle bağırmaya başlar. Bu sırada siperdeki askerlerde biri ‘bu ne güzel ses’ diyerek ayağa kalkıp geriye bakmaya çalışınca vurulur ve yere düşer.

“250 BİN GENCİMİZ MÜRACAAT ETTİ”

İlber Hoca her milletin belli alandaki kabiliyeti anlatan bu hikayesinin ardından bizim için yapılan ‘asker millet’ tanımını teyit ediyor. Askerlikle ilgili mesleklerin milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olmuştur. Çocukluğumdan hatırlıyorum, akranlarımızın çoğumuzun hayali subay olup, o üniformayı giymek, o kılıcı taşımaktı. 15 Temmuz’un tüm olumsuzluğa rağmen, bu yıl 250 bin gencimizin müracaat etmesinin gerisinde de işte bu duygu yatıyor.

İslam dünyasında hiçbir ülkenin askerine ‘Mehmetçik’ denmez. Ama dikkat edin bizim askerimize peygamberimizin ismiyle müsemma ‘küçük Muhammed’ anlamına ‘Mehmetçik’ adı verilmiştir."