Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!

30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk resmi tören, devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de düzenlendi.

Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamalar yapılıyor. Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu; devlet erkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı bakanlar Anıtkabir'deki törene katıldı.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Devlet erkanı, Anıtkabir'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Erdoğan, saygı duruşunun ardından Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajı okudu.

BAHÇELİ-ERDOĞAN SAMİMİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile kısa bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki samimi anlar, kameralara yansıdı.