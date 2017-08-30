Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!

»
Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!
30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk resmi tören, devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de düzenlendi.

Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamalar yapılıyor. Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu; devlet erkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı bakanlar Anıtkabir'deki törene katıldı.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Devlet erkanı, Anıtkabir'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Erdoğan, saygı duruşunun ardından Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajı okudu.

BAHÇELİ-ERDOĞAN SAMİMİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile kısa bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki samimi anlar, kameralara yansıdı.

erd_844.jpgerdogan_576.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!Ülkücülük MHP'de olur: Olsa dükkân sizin...Ülkücülük MHP'de olur: Olsa dükkân sizin...Erşat Salihi: "Türkmen milleti tekdir!"Erşat Salihi: "Türkmen milleti tekdir!"MHP Havran'da 165 partili istifa ettiMHP Havran'da 165 partili istifa ettiErdoğan 3 üniversiteye rektör atadıErdoğan 3 üniversiteye rektör atadıAdalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi açıklandıAdalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi açıklandıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı!Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı!MHP'li Belediye'den PKK/PYD filminin yönetmenine davetMHP'li Belediye'den PKK/PYD filminin yönetmenine davetDışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'ye tepkiDışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'ye tepkiMHP Manisa'da istifa depremi... 559 kişi!MHP Manisa'da istifa depremi... 559 kişi!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti