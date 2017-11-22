Erdoğan ile Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 14.55'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Krasnodar Vali Yardımcısı Sergey Boldin, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahomov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Soçi'ye geldi.

Karşılamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.

ERDOĞAN- RUHANİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Soçi'de Sanatoryum Rus'taki görüşmesi saat 15.50'de başladı.

Ruhani- Erdoğan görüşmesi Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

ALMAN DER TAGESSPİEGEL: ABD'Yİ BİR KENARA İTTİLER

Alman Der Tagesspiegel gazetesi yazarı Susanne Güsten, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bugün Soçi'de yapacakları zirveyle ABD'yi 'bir kenara itip' Suriye'nin geleceği hakkında kararlar alacağını yazdı.