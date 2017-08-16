Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

ORG. AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Salı günü Türkiye'ye gelen ve Karargah'ta Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Tümgeneral Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde öncelikle, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının ele alınacağı açıklanmıştı.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA KARŞI ÇIKMIŞTI

Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Peşmerge Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.