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Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi kabul etti. 
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