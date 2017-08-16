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Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi kabul etti.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:27
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