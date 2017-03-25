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Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı
Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı
Finlandiya zaferinin ardından futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı.
25 Mart 2017 Cumartesi 21:51
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