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Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı

Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı
Finlandiya zaferinin ardından futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı.
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