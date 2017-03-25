Finlandiya zaferinin ardından futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Köybaşı'na zor anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı izledi.

SOYUNMA ODASINA İNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ile oynanan maç öncesi soyunma odasına inerek A Milli Takımımıza moral verdi. A Milli Futbol Takımı'nın soyunma odasını ziyaret eden Erdoğan'ı, soyunma odasının girişinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada futbolcularla tek tek tokalaşarak, başarı dileklerini iletti.

KÖYBAŞI HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Erdoğan'ın yaptığı bu sürpriz ziyarete hazırlıksız yakalanan İsmail Köybaşı'nın halleri ise sosyal medyada en çok konular arasına girdi. Erdoğan'ı bir anda karşısında gören milli futbolcunun tişört giyme çabası sonuçsuz kalınca formayla üstünü kapatarak Erdoğan ile tokalaşmak zorunda kaldı