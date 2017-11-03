Erdoğan istifa eden başkanlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki AKP İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmasında istifa eden belediye başkanlarına seslenerek, görevlerini devredenlere teşekkür etti ve görevi devralanlara da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki AKP İl Danışma Meclisi'nde partililere seslendi.

Burada yaptığı konuşmada istifa eden belediye başkanlarına da değinen Erdoğan, bu isimlere tek tek teşekkür etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşlar şöyle:

Hem içeride hem dışarıda ne kadar şer güç varsa, ülkemizi ve partimizi yıkmak için var gücüyle çalışıyor.

Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını, kişisel kariyer planını, kişisel hırslarını AK Parti’nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur. Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı çok daha güçlü şekilde yerine getirme amacı taşıyor.

Kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Yoksa bizim ne teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımıza, ne belediye başkanlarımıza vefasızlık göstermek gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamaz.

Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek, şer şebekeleriyle giderek sertleşen mücadeleye çok daha sıkı şekilde hazırlanabilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

Bu anlayışla görevlerini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek, görevi devralan arkadaşlarımıza başarılar dileyerek, bu süreci devam ettireceğiz. Bu teşkilat içindeki hiç kimse AK Parti’nin üzerinde değildir, AK Parti de Türkiye’nin üzerinde değildir.

Bu değişim süreci devam edecektir. Teşkilat içinde hiç kimse AK Parti’nin üzerinde değildir. AK Parti de Türkiye’nin üzerinde değildir.

Dünya ve ülkemiz dönüm noktasından geçiyor. Tarihe ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalıyız.

94 yıllık bir maziye sahip olduğunu iddia eden bir partinin mevcut yönetim altında geldiği yer gerçekten içler acısı.

DHKP-C’den bölücü terör örgütüne kadar çiçek atmadıkları, destek çıkmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı adeta kalmamıştır.

‘Atatürk’ün partisi’ iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya’nın partisi haline dönüşmüştür.