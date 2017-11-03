Erdoğan istifa eden başkanlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki AKP İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmasında istifa eden belediye başkanlarına seslenerek, görevlerini devredenlere teşekkür etti ve görevi devralanlara da başarılar diledi.