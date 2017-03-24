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Erdoğan, Johnson'u kabul edecek

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Erdoğan, Johnson'u kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul edecek.

Terör saldırısıyla sarsılan İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre Bakan Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşme ise Antalya’daki bir otelde akşam saat 22:00’da gerçekleşecek.

ERDOĞAN BUGÜN DENİZLİ’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni anayasa referandumu propaganda çalışmaları kapsamında Denizli’de olacak. Erdoğan burada 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine  katılacak. Cumhurbaşkanı’nın buradan Antalya’ya geçmesi bekleniyor.

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