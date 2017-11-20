Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'yı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman'ı kabul etti.
Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
MUSTAFA TUNA İLE DE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.