Erdoğan: "Kandil de olabilir, Sincar'da"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün dönüşü gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “İran bir dayanışma içerisinde, ‘Teröre karşı mücadeleyi beraber verelim’ diyor. Görüşmeler sürüyor. Bu Kandil’de de olur, Sincar’da da olur” dedi.

Ürdün’e hareketinizden önce terörle mücadele konusunda Türkiye’nin İran’la olası işbirliğine işaret ettiniz. Bunun çerçevesi ve derinliği ne olabilir?

Terörle ortak mücadele, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin ziyareti esnasında konuşuldu. Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerini, ayrıca oralarda İran’ın pozisyonunun ne olacağını konuştuk. Bizim için Suriye’de Afrin (Şu an PKK’nın Suriye kolu PYD’nin kontrolünde) konusu var. Türkiye olarak, Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e açılacak bir terör koridoruna müsaade etmeyiz. Bedeli ne olursa olsun, gereken müdahaleyi yaparız. Fırat Kalkanı Harekatı bunun için yapılmıştır.

İdlib (Suriye sınırında aşırı dinci terör örgütü El Nusra’nın kontrolünde) konusunda görüşmelerimiz, müzakerelerimiz devam ediyor.

Afrin’de planladığımız şey nedir?

Bizim için önemli olan şey, oralarda teröre müsaade etmemektir. Afrin’de Türkiye’ye müzahir olan Kürtler var, PYD ile beraber olan Kürtler de var. Aslında Kürt ifadesini kullanırken üzülüyorum. Kürtleri tamamen PKK safında gibi görmeyi nasıl doğru bulmuyorsak, aynı şey Afrin’deki durum için de geçerli. Orada terörle arasına mesafe koyan, bizimle beraber hareket eden Kürt kardeşlerimiz de var. Oralarda terörün baskın çıkma ihtimali olursa, gözümüzü karartırız. Afrin o bakımdan çok önemli bir bölge. Bir taraftan Hatay Türkiye sınırları öbür taraftan İdlib’e geçiş. Bu bakımdan çok çok önemli. Bizim buralarda en ufak bir esnememiz olamaz. Bunları birinci derecede Rusya ve İran’la da etraflıca görüştük.

Kandil ve Sincar’da İran’la ortak operasyon mu söz konusu?

Şu anda PJAK (PKK’nın İran kolu) olayı İran’ı rahatsız ediyor. Her ne kadar İran’la uyum noktasında bazı sıkıntılar olsa da şu anda onlar da bir dayanışma içerisinde, ‘Teröre karşı mücadeleyi beraber verelim’ diyorlar. Kandil’de de olur, Sincar’da da olur. (Kandil’den sonra Sincar’da da PKK yapılanmıştı.) Sincar’da derken Haşdi Şabi’yi (İran’ın kontrol ettiği IRAK’taki örgüt) ima ediyorlar. Görüşmeler sürüyor. Dışişleri, istihbarat, yetkilileri görüşürler; gelişmeler doğrultusunda değerlendirmeleri yaparız.

FETÖ davalarıyla ilgili ilerlemeyi nasıl tespit ediyorsunuz? Tek tip kıyafet konusunda son durum nedir?

Tek tip kıyafet konusunda, arkadaşlar çalışmaları hızlandırıyor. 70 bin civarında bir kıyafet hazırlanacak. Cezaevleri falan da yapılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste hücre farklı, orada yanılmıyorsam, 5-6 metrekare hücre içinde kalıyorlar. Dolayısıyla değişik yerlerde. Yeni cezaevlerinin yapımı da sürüyor.

Hazırlanan kıyafetler yargılama sürecinde mi giyilecek?

Evet, yargılama sürecinde.

‘Atatürk’ün oturduğu koltuğu görmemiştir’

Almanya, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Avrupa Birliği’ni baskı altına aldı. Türkiye bundan sonra mevcut haliyle Gümrük Birliği’ne devam mı edecek? Yoksa farklı arayışlara girilecek mi?

Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri Gümrük Birliği’nin devamı için adım atmadıkları takdirde, bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Biz yolumuza aynı şekilde devam ederiz. Geri kabul anlaşmasında üzerimize düşeni yaptık, ama AB taahhütlerini yerine getirmedi. Ne yazık ki AB üyesi ülkelerin bazıları Türkiye konusunda düzgün davranmıyor. Ama önemli değil. Önemli olan Türkiye’nin dimdik ayakta sağlam durmayı başarmasıdır. Kılıçdaroğlu gibi durmamak lazım; onlar zaten Türkiye’nin aleyhine çalışıyor, onların kimlerle ortak hareket ettiği belli.

Atatürk’ün partisi CHP’nin başında, Atatürk’ün koltuğunda oturuyor...

Doğru bir tanımlama değil. Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’dan aldığı koltukta oturuyor. Onun Atatürk’ün koltuğu ile ne alakası var? O Atatürk’ün oturduğu koltukları görmemiştir bile. Ama ben gördüm. Çankaya’da gördüm.

AK Parti’deki yenilenme çalışmaları nasıl gidiyor? Ne kadar yol alındı?

Şu anda bütün belde kongrelerini bitirdik. Atamalarımızı yaptık. İlçelerde bazı yenilemeler, alıp vermeler bunların üzerinde çalışıyoruz.

Sizi tatmin edecek düzeyde gidiyor mu her şey?

2019 seçimlerinde göreceğiz. Şu anda ne söylenirse boş. Hazırlık safhasındayız. Arkadaşlarıma hep söylüyorum: Yalan yanlışa, suistimallere, yolsuzluklara, şunlara bunlara karışmış kişiler asla olmayacak. Bunları bulup ayıklayacaksınız... Parti içinde heyecan var.

Acaba bir erken seçim mi olacak? ‘AK Parti erken seçim için start verdi’ diye konuşanlar da var. Ne dersiniz?

İşimize bakalım. Erken seçim israf olur. İşimize bakmamız lazım.

Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yaklaşıyor, Barzani geri adım atmıyor. Türkiye ne yapacak? Herhangi bir temas var mı?

Görüşmeler var. Ben MİT Müsteşarımı gönderdim. Hem Bağdat’a, hem Erbil’e gitti, görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba (bugün) gidiyor, Bağdat’a, ardından Erbil’e geçecek. O tür bir referandumu, dünyada bir çok gelişmiş ülke doğru bulmuyor. Türkiye olarak biz doğru bulmuyoruz, İslam ülkeleri doğru bulmuyor. Dolayısıyla o tür bir adım atılması, yalnızlığa adım atmak demektir. Irak merkezi yönetimin, federal parlamentonun onaylamadığı o tür bir referandum, avara kasnak gibidir, başka bir şey değil.