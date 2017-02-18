18 Şubat 2017 Cumartesi 20:06
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Erdoğan: Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?
Erdoğan: Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?
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Yeni Çağ Gazetesi
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Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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