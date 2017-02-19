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Erdoğan: Karşı çıkan gafiller yanlış söylüyorlar

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Erdoğan: Karşı çıkan gafiller yanlış söylüyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor...

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Gaziantep’te fabrikalar maşallah harıl harıl çalışıyor. Geçen günlerde bir istihdam seferberliği başlattık.Memnuniyetle öğrendim ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Valimiz bunun takibini yapacak. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim.

"KARŞI ÇIKAN GAFİLLER YANLIŞ SÖYLÜYORLAR"

Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Elbette herkes tercihinde hürdür. Ancak her bir ferdimizin yaptığı tercihin sonuçlarını bilmesi gerekmektedir. Milletimize gerçekleri anlatıyoruz. Bu anayasa değişikliği ile ilgili öyle yanlış şeyler anlatılıyor ki. Hani işin aslını bilmesek biz bile “ne oluyor ya” diyeceğiz.

Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar.

Meclis kapanmıyor. Yargı etkisiz hale getirilmiyor. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak.

Ayrıntılar geliyor

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