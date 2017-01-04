Erdoğan: "Kaybedersek, Sevr önümüze gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgahı yeniden önümüze getirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye teröre teslim oldu demek, teröristle terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 33. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin istiklal mücadelesi içinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgahı yeniden önümüze getirilecek. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması, üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor."

"ŞER İTTİFAKININ DEĞİRMENİNE DE SU TAŞIRMIŞ OLUYOR"

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye teröre teslim oldu demek, teröristle, terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir. Bu sözü ifade eden kişi siyaset yapmıyor sadece, kendi ülkesinin karşısında oluşturulan şer ittifakının değirmenine de su taşımış oluyor." diye konuştu.

"HERKESİN AYNI HAYAT BİÇİMİNE SAHİP OLMA MECBURİYETİ YOK"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayatı, Türkiye'yi bir kesimin diğerleri üzerinde tahakküm kurduğu bir ülke haline getirmek isteyenlere karşı mücadeleyle geçmiş şahsımdan başka, farklı bir davranış bekleyenler daha çok beklerler. Çünkü biliyorum ki dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin aynı hayat biçimine sahip olma mecburiyeti yoktur."

"TAHAKKÜM EDİLMESİNE KARŞIYIZ"

Tahakküme karşı olduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa, namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır. Geçmişte, örtülü olduğu için okullara alınmayan kız çocuklarımıza yapılanlara nasıl rıza göstermemişsek, bugün aksi yönde bir davranış sergilenmesi halinde aynı tavrı ortaya koyarız. Çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşı olduğumuz gibi azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesine de karşı olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim."

"YUVALANDIĞI BÖLGELERİ TEMİZLEMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan, El Bab operasyonunu kısa sürede bitirecek yeni bir tertiplenmeye gidildiğini belirterek, "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız." dedi.

"HAYAT TARZINA MÜDAHALE SAYILABİLECEK BİR YOLA BAŞVURMADIM"

Kendisinin de herkes gibi tasvip etmediği görüntüler ve ifadeleri eleştirdiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunları da bireysel ifade özgürlüğümün sınırları dahilinde söylemişimdir ama asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak, kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım. Bu yönde bir uygulamaya asla tevessül etmedim. Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu yönde girişimi, adımı hiçbir zaman bu noktada olmamıştır."

"SURİYE KONUSUNDA UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR"

En büyük temennilerinin, Suriye'de yaşanan sıkıntıların sona ermesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Rusya ile birlikte yürüttüğümüz Suriye'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve ardından anlaşmazlıklara görüşmeler yoluyla siyasi çözüm aranması çalışmalarında umut verici gelişmeler var. Bu sürecin başarıyla neticelenip Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları acıların ve uğradıkları mağduriyetlerin bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir." diye konuştu.