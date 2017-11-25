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Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü

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Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman telefonda görüştü. Görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. 

Erdoğan'ın, Astana süreci ve Soçi'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye meselesine çözüm arayışı konusunda, Suud Kralı Selman'la bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.

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