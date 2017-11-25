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Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü

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Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, IŞİD'den temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Görüşmede, 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

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