Erdoğan, May'e taziyelerini iletti

İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü. Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek May'e taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin, uluslararası barış ve güvenliği de tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la tam bir dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. İki lider, görüşmede, terörle ortak mücadele ve istihbarat işbirliği konularında kararlılıklarını da vurguladı.