Erdoğan Milli sporcunun düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekwando Şampiyonası’nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan milli sporcu Nur Tatar’ın Antalya’daki düğününe katıldı.

Tatar’ın geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği İran asıllı tekwandocu Mehran Askari ile Antalya Cam Piramit’te düzenlenen düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Bakan Çağatay Kılıç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile birlikte katıldı.

Erdoğan, Tatar’a hediye verdi ve mutluluk diledi.