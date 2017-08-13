Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan Milli sporcunun düğününe katıldı

»
Erdoğan Milli sporcunun düğününe katıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekwando Şampiyonası’nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan milli sporcu Nur Tatar’ın Antalya’daki düğününe katıldı.

Tatar’ın geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği İran asıllı tekwandocu Mehran Askari ile Antalya Cam Piramit’te düzenlenen düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Bakan Çağatay Kılıç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile birlikte katıldı.

Erdoğan, Tatar’a hediye verdi ve mutluluk diledi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yolcu otobüsü bir anda alev aldıYolcu otobüsü bir anda alev aldıEngelli bakım evindeki işkence ortaya çıktıEngelli bakım evindeki işkence ortaya çıktıSuç makinası böyle yakalandıSuç makinası böyle yakalandıAKP'nin kuruluş yıl dönümüne Gül de katılacak mı?AKP'nin kuruluş yıl dönümüne Gül de katılacak mı?Erdoğan Milli sporcunun düğününe katıldıErdoğan Milli sporcunun düğününe katıldıGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 13 08 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 13 08 2017PKK'nın Karadeniz'e yığınak planı...PKK'nın Karadeniz'e yığınak planı...Eren Bülbül, şehitler tepesinin sancaktârı…Eren Bülbül, şehitler tepesinin sancaktârı…İncirlik, Türkiye'yi nükleer hedef yapıyorİncirlik, Türkiye'yi nükleer hedef yapıyorKaradeniz'de PKK'nın ne işi var!Karadeniz'de PKK'nın ne işi var!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti