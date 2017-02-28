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Erdoğan, Nazlı Çelik'ten imza aldı!

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Erdoğan, Nazlı Çelik'ten imza aldı!
Pakistan ziyaretinde kendisine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Nazlı Çelik'in sigara paketine el koyan Erdoğan, Çelik'ten sigarayı bıraktığına dair imza da aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti. Seyahatte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik ediyor.

NAZLI ÇELİK DE TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini çok sayıda basın mensubu da takip ediyor. Bu gazeteciler arasında Star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik de var.

SİGARA PAKETİNE EL KOYDU

Süperhaber'de yer alan habere göre; yolculuk esnasında Nazlı Çelik'in sigara kullandığını öğrenen Cumhurbaşkanı, sigara paketine el koydu ve ünlü spikerden sigarayı bıraktığına dair yazılı söz aldı. Her fırsatta çalışma arkadaşlarını ve karşılaştığı vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik eden Erdoğan'ın sigarayı bıraktırdığı son isim Nazlı Çelik oldu.

Çelik, sigarayı bırakma konusunda gönülsüz olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarı karşısında sigarayı bıraktığına dair notun altına imzayı atmak zorunda kaldı.

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