Erdoğan neden racon kesiyor?

Bu soruyu değişik şekilde de sormamız da mümkün.

Bu soruların yanıtlarını aslında hepimiz günlük hatta anlık olarak yaşıyoruz hatta biliyoruz ki onları da tek tek yazayım.

- Neden hep galip geliyor?

* Çünkü takım sporlarının ana ilkesi olan "en iyi savunma hücumdur" taktiği uyguluyor.

- 15 yıldır tek başına iktidarda nasıl kalabildi?

* AKP üye sayısını rekor seviyeye çıkarttı.

* Teşkilatlarını sürekli aktif halde tuttu.

* Halka "sosyal yardım" adı altında yardımlar yaptı.

* İslami mesajları sürekli kullandı.

* Sağlık ve ulaşım gibi sorunlara önem verdi

* Her seçimde sandıklara ve oylarına sahip çıktı.

- Siyasi rakiplerini nasıl köşeye sıkıştırıyor?

* Rakiplerinin hatalarını anında gündeme taşıyıp en sert şekilde eleştiriyor.

* 15 Temmuz kahpe girişiminde kendisi, başbakan, bakanlar tankların önüne çıkmıyor ama muhalefeti, "kaçtı, çıkmadı" diye eleştiriyor.

* Sağ kesimin en önemli muhalefeti MHP'yi "yandaş" yapmayı başarıyor.

- Hatalarını nasıl kapatıyor?

* "Hata yaptım pişmanım, Rabbim ve milletim affetsin" diyor.

- Siyasi defolarını nasıl unutturuyor?

* "Çözüm süreci" projesi başlatıyor ama baktı ki başarısız olacak kendi projesini kendisi en ağır şekilde eleştiriyor

* Fethullah Gülen ile "Paralel Devlet" kuruyor, baktı ki başarısız olacak "darbeciler" diye en sert şekilde mücadele başlatıyor.

- Partisine tek başına nasıl hakim oluyor?

* Her il ve ilçe başkanını atıyor ve sürekli takip ediyor.

* Anketlerle partisinin zayıf yönlerini görüyor, önlem alıyor.

* Genel Başkan ve Başbakan yaptığı Ahmet Davutoğlu tek bir il yönetimine adamlarını atamaya kalkınca hemen görevden alıyor.

- %51'i nasıl etkiliyor?

* "Damardan siyaset" yapıyor.

* Tüm raconu kendisi kesiyor.

* Kendisine oy veren %51 gibi düşünüyor.

* %51'in istediği gibi konuşuyor.

- %49'un "nefretini" nasıl sağlıyor?

* Onları kızdıracak söylemlerde bulunuyor.

* Kızmalarını hiç umursamıyor çünkü kendi taraftarlarını sevindirdiğini biliyor.

* Politikasından, söylemlerinden vazgeçmiyor.

* Her gün medyada çok geniş şekilde yer alıyor.

- Siyasetin gündemini nasıl belirliyor?

* Türkiye'nin sorunlarının üzerine gidiyor.

* Dış politikayı %50'nin hoşuna gidecek şekilde yapıyor.

* Milliyetçilik duygularını etkilemek için Amerika'ya da Almanya'ya da meydan okuyor.

- Medyanın % 90'ınını nasıl "yandaş" yapıyor?

* El konulan medyayı yandaş iş adamlarının almasını sağlıyor

* Gezilerine sadece yandaş gazetecileri alıyor.

* Muhalefet yapan gazetecileri toplantılarına almıyor.

Özetleyecek olursak Erdoğan "tek adam" olarak şunları yapıyor.

Devleti "tek adam" olarak yönetiyor.

AKP'yi "tek adam" olarak yönetiyor.

Muhalefeti "tek adam" olarak eleştiriyor.

Medyayı "tek adam" olarak yönetiyor.

Sürekli yurt içi gezileri yapıyor, halktan kopmuyor.

Sonuç olarak Türkiye'de tek adam olan Recep Tayyip Erdoğan, "racon kesiyor" kazanıyor, CHP ise ancak seyrediyor ve kaybediyor.