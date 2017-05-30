Erdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK sonrası partinin A Takımı olan MYK üyeleri belli oldu. MYK’da 3 isim değişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AKP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

3 İSİM DEĞİŞTİ

MKYK toplantısında alınan kararla AKP’nin yeni sözcüsü Mahir Ünal oldu. MYK’ya giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ olurken, MYK’dan giden isimler ise Şaban Dişli, Yasin Aktay ve Nükhet Hotar oldu.