Erdoğan, o pankartlara böyle cevap verdi!

İstanbul'da yeni Anayasa değişikliği referandumu için vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da resmimin yanına silah koymuşlar. Siz bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişikliği referandumu için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın hedefinde, İsviçre'nin Bern kentinde PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler tarafından açılan skandal pankart vardı.





Erdoğan, "Avrupa'da resmimin yanına silah koymuşlar. Terör örgütü yandaşları yürüyorlar, neresi burası İsviçre, Almanya, Belçika... Onların solak partileriyle teröristler beraber yürüyorlar. Siz bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz!" dedi.