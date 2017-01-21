Erdoğan o saldırılara başkanlık ile cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen saldırılara Başkanlık ile cevap verdi. Erdoğan, "İstedikleri kadar İstanbul Emniyet müdürlüğüne ateş etsinler, lav silahıyla saldırsınlar. Bizler bu yola herşeyimiz koyduk" dedi.

Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonunda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gödeli uçaklarında inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul son dere başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uznluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz.

İSTEDİKLERİ KADAR SALDIRSINLAR

Şurada yaptığımız mesaj, sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz mesaj huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bozacak olan manzara budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet müdürlüğüne ateş etsinler. İstedikleri kadar lav silahıyla AK Parti ilçe teşkilatına saldırsınlar. Bizler bu yola herşeyimiz koyduk. (İdam sloganları atılması üzerine) Ben sizlere bu konudaki kaanatimi söyledim. Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda gündeme gelecektir. George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendirir. Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Siz şu an kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz ise ihaa edeceğiz. Onlar ellerindeki finansal imkanları kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveye göreceğiz. Çünkü biz, hep birlikte Türkiye'yiz."