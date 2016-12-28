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Erdoğan o sözlerle kimi kastetti?

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Erdoğan o sözlerle kimi kastetti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız vardır" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Saray'da "özel konuk " olarak ağırlanan, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Cumhuriyet düşmanı Mısıroğlu'nu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanlığı 2016 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 

Törende kültür, sanat ve ilimin önemiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız vardır" dedi.

ERDOĞAN KİMİ KASTETTİ?

Erdoğan'ın "Kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverler" sözüyle kimi kastettiği merak uyandırırken, akla ilk gelen isim hükümete yakınlığıyla tanınan sözde 'tarihçi' Kadir Mısıroğlu oldu.

Atatürk'e ve Cumhuriyetin kurucu unsurlarına düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı'nı aşağılayarak "beni tefe koyarlar ama, keşke Yunan galip gelseydi" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. 

KURTULUŞ SAVAŞI'NI DA KÜÇÜMSEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 'özel konuk' olarak ağırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara konuşmacı olarak gönderilen ve her fırsatta Kurtuluş Savaşı'nı küçümseyen Mısıroğlu'nun "15 Temmuz, Yunan Harbi'nden daha büyüktür" sözlerine de sosyal medyadan tepki yağmıştı.

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