Erdoğan OHAL için ne demişti?

TBMM Genel Kurulu'nda olağanüstü hal ilanının MGK toplantısı olmadan uzatılması, milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı. CHP’li Muharrem Erkek’in Erdoğan’ın 2010 yılındaki OHAL ile ilgili sözlerini aktarması Genel Kurul’da tartışma yarattı.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, OHAL ile ilgili açıklamasında MHP’nin “OHAL ilan eidlsin” isteğine “O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi” şeklinde cevap vermişti.

Genel Kurul'da gece yarısından birkaç dakika sonra yapılan oylamada OHAL'in üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, AKP ve MHP desteğiyle kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili gündemde OHAL'in uzatılmasının olmadığını söylemişti. Kurtulmuş'un sözleri ile birlikte aynı gün herhangi bir MGK toplantısı olmamasına rağmen TBMM'ye sunulan tezkerede “501 sayılı tavsiye kararı” denilmesi dikkat çekti. CHP ve HDP grupları, MGK toplantısı yapılmaksızın nasıl bir tavsiye kararı alabildiğini sorguladı. Muhalefet, AKP'yi devletin saygınlığına gölge düşürecek şekilde teamül ve usullere aykırı hareket etmekle suçladı.

"OHAL TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK"

Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın OHAL ile ilgili sözlerini anımsatan Erkek, Erdoğan'ın 2010 yılındaki sözlerini şöyle aktardı:

“Ne diyor Erdoğan? ‘Terör örgütü Şemdinli’de vuruyor. İstismarcılar anında Ankara’dan ses veriyor. Terör örgütü ‘OHAL yeniden ilan edilsin Türkiye yeniden 1990’ların Türkiye’si olsun Türkiye üçüncü dünya ülkesi gibi görünsün’ diye kanlı eylemler yapıyor. Ankara’dan birileri anında terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. Malum muhalefet partisi, MHP ‘OHAL ilan edilsin.’ diyor. O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi, halkı mağdur etti, terörün istismar zeminini güçlendirdi. Olağanüstü hal istemek, terörün diline teslim olmaktır' diyor. Olağanüstü hale ‘evet' diyenler için söylüyorum, demek ki terörün diline teslim oluyorsunuz, teröre hizmet ediyorsunuz.”