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Erdoğan: Olmasaydı, olmazdık!
Erdoğan: Olmasaydı, olmazdık!
Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed'den bahsederek "Şayet o olmasaydı, ne dünya ne biz olacaktık" ifadelerini kullandı.
02 Haziran 2017 Cuma 20:05
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