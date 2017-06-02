Erdoğan: Olmasaydı, olmazdık!

Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed'den bahsederek "Şayet o olmasaydı, ne dünya ne biz olacaktık" ifadelerini kullandı.