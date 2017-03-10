Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı.

»
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

Kremlin Sarayı'nda saat 14.12'de başlayan görüşme, basına kapalı devam edecek. Toplantının başında iki lider kameraların karşısına geçti. Putin, "Bu formatta uzun zaman sonra ilk görüşmemiz. Aradan çok zaman geçtiği halde Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesi için çalışıyoruz. Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki krizlerin çözümü ile ilgili olarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Putin, "Askeri ve özel servisler arasında yapıcı görüşme sürüyor" diye konuştu.

PUTİN: BÖYLE YAKIN BİR İŞBİRLİĞİNİ KİMSE BEKLEMİYORDU

Putin, şunları söyledi: "Rusya ve Türkiye, son zamanlarda Suriye dahil olmak üzere dünyadaki krizleri çözmek için aktif bir biçimde çalışıyor. Rusya ve Türkiye, savunma kurumları ve istihbarat teşkilatları düzeyinde iyi ve etkili ilişkiler kurdu. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hızlı bir tempo ile onarılıyor, Moskova böyle olduğu için mutlu. İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye yükselmesi için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye askerleri arasında böyle yakın bir işbirliği kurulacağını kimse beklemiyordu."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Hayır çıkarsa Erdoğan bir hafta ortaya çıkmaz""Hayır çıkarsa Erdoğan bir hafta ortaya çıkmaz"750 kilo patlayıcı son anda ele geçirildi750 kilo patlayıcı son anda ele geçirildiErdoğan-Putin görüşmesi başladı.Erdoğan-Putin görüşmesi başladı.Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkıyorHavalimanında unutulan eşyalar satışa çıkıyorOğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekOğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekÜlkücülere ihraç kararıÜlkücülere ihraç kararıCumhurbaşkanı azledildi, ortalık karıştı!Cumhurbaşkanı azledildi, ortalık karıştı!İstanbul'da helikopter düştüİstanbul'da helikopter düştüDestici referandum kararını açıkladıDestici referandum kararını açıkladıBakanlık'ta, 102 FETÖ gözaltısıBakanlık'ta, 102 FETÖ gözaltısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti