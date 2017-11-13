Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi saat 17.20'de başladı.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşme, saat 17.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişimiz, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

Görüşmede, iki liderin Suriye başta olmak üzere bölgesel ve Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileriyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.