Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan Putin görüşmesi başladı

»
Erdoğan Putin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi saat 17.20'de başladı.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşme, saat 17.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişimiz, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı. 

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

Görüşmede, iki liderin Suriye başta olmak üzere bölgesel ve Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileriyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.

 

İlgili Haberler
Sürpriz Erdoğan-Putin görüşmesi
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Atatürk Açılımı" Hakkında"Atatürk Açılımı" HakkındaErdoğan Putin görüşmesi başladıErdoğan Putin görüşmesi başladıCHP'den İsmail Kahraman tepkisiCHP'den İsmail Kahraman tepkisiKılıçdaroğlu'nun danışmanına 15 yıl hapis istemiKılıçdaroğlu'nun danışmanına 15 yıl hapis istemiKayseri Pınarbaşı'nın MHP'li Belediye Başkanı Dursun Ataş istifa ettiKayseri Pınarbaşı'nın MHP'li Belediye Başkanı Dursun Ataş istifa ettiİYİ Partili İsmail Ok: "Bunlar gardırop Atatürkçüleri"İYİ Partili İsmail Ok: "Bunlar gardırop Atatürkçüleri"Erdoğan'dan İsmail Kahraman açıklamasıErdoğan'dan İsmail Kahraman açıklamasıİYİ Partili Aytun Çıray: "Asla kabul etmeyiz"İYİ Partili Aytun Çıray: "Asla kabul etmeyiz"Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldıBinali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldıAykut Erdoğdu: "AKP, yoksuldan topladığı vergiyi zengine veriyor"Aykut Erdoğdu: "AKP, yoksuldan topladığı vergiyi zengine veriyor"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti