"Erdoğan referandum için sahada olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifinin Erdoğan'ın onayından sonra başlayacak referandum sürecine ilişkin olarak "Kendisi de bir çalışmanın içerisinde olacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra başlayacak referandum sürecine ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımız bu süreci en fazla savunan, Türkiye'nin gündemine getiren lider olması hasebiyle elbette bu konuyu vatandaşlarımıza anlatma noktasında kendisi de bir çalışmanın içerisinde olacak. Kendisi aslında bunu şimdi de yapıyor" ifadesini kullandı.

Kalın gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu'nun ve Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Yenikapı ruhunu vurgulayan Kalın, şunları söyledi:

"ERDOĞAN ÇALIŞMALARIN İÇERİSİNDE OLACAK"

"Bu süreci en fazla savunan, Türkiye’nin gündemine getiren lider olması hasebiyle elbette bu konuyu vatandaşlarımıza anlatma noktasında kendisi de bir çalışmanın içerisinde olacak. Kendisi aslında bunu şimdi de yapıyor. Bugün muhtarlara konuştuğunda da yaptı. Bu çerçevede çalışmalar devam edecek ama daha spesifik olarak nasıl bir referandum süreci olur, onun cevabını vermek için henüz erken.

"Kurumların yeniden yapılandırılması adımlarının önemli bir kısmı yeni dönemde atılacak. Şu anda ön hazırlıkları yapılıyor. Ama tecrici bir geçiş süreci yaşayacağız. Yani referandumdan geçtikten sonra da bu yeniden yapılanma sürecinde birçok kanun çıkartılması, mevzuat değişikliği yapılması gerekecek. Şu bir gerçek Türkiye’nin yönetim kabiliyetinin artırılması, güvenlik konseptinin yeniden tanımlanması... Cumhurbaşkanı’mız ifade ettiler savunmadan hücuma, müdafaadan taarruza geçilmesi, terörle ilgili özellikle ulusal güvenliği tehdit eden konularda sorun daha ortaya çıkmadan yerinde müdahale edilmesi gibi çok önemli stratejik önceliklerimiz var. Bunları hayata geçirecek mekanizmaları da kısa süre içerisinde kurmamız gerekiyor.