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Erdoğan Rizede hemşehrilerine böyle seslendi

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Erdoğan Rizede hemşehrilerine böyle seslendi
Rize'de hemşehrilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz1 dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti. Halka seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında hemşehrileri ile tekrar birarada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Çay hasat mevsiminin bereketli olmasını temenni eden Erdoğan, Malatya’da açılış töreni yaptıklarını, öncesinde İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

'KARIŞTURMA ORAYİ'

Ana-baba ocağında 2-3 gün, Rize ve Trabzon’da olacağına değinen Erdoğan, “Rize Havalimanı’nın çalışmalarını da bir yerinde gidip kontrol edeceğiz. Trabzon’daki çalışmaları bakan arkadaşlarımla beraber kontrol edeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, bir kişinin “Başkanım Rizespor’a da bir el at” sözleri üzerine yöre şivesi ile “Karışturma orayi” dedi. Hafta için Ankara’ya döneceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “İnşallah sizinle el ele, omuz omuza 2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz. Şunu da açık söylüyorum: Güneysu niye bir numara olmadı? Rize niye bir olmadı Türkiye genelinde? Bunu istemekte herhalde Cumhurbaşkanınınızın hakkıdır değil mi?” Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti. 

İŞÇİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı, dün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Örnek daireyi de gezen Erdoğan, işçilerle fotoğraf çektirdi ve vatandaşları selamladı. Erdoğan, ardından Rize Havalimanı’nın çalışmalarını da inceledi.

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