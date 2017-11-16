Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan Rusya'da Putin ve Ruhani ile görüşecek

»
Erdoğan Rusya'da Putin ve Ruhani ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de görüşecek. Görüşmeye İran lideri Ruhani de katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştireceği 'Suriye' başlıklı üçlü zirveye katılmak üzere, 22 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

BİR YIL İÇİNDE 6. KEZ BİR ARAYA GELECEKLER

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, 9 gün aradan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek "Suriye" konulu toplantıda taraflar Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki son durumu ele alacak.

Toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılması bekleniyor.

Bu yıl 13 kez telefonla görüşen Erdoğan ve Putin, altıncı kez de bir araya gelecek

İlgili Haberler
Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan Rusya'da Putin ve Ruhani ile görüşecekErdoğan Rusya'da Putin ve Ruhani ile görüşecekİYİ Parti çıtayı “yüksek” tuttu hedef 5 milyon üyeİYİ Parti çıtayı “yüksek” tuttu hedef 5 milyon üyeBinali Yıldırım iki milletvekiline dava açtıBinali Yıldırım iki milletvekiline dava açtıİYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli olduİYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli olduAKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklamasıAKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklamasıMeral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacakMeral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacakHızlandırılmış gömlek değiştirme kursuHızlandırılmış gömlek değiştirme kursuBaşkanlık rejimi, Bir diktatör ve Zimbabve’nin sonu!Başkanlık rejimi, Bir diktatör ve Zimbabve’nin sonu!MHP şuuru ve ruhu ile AKP'liMHP şuuru ve ruhu ile AKP'liÜmit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirmelerÜmit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirmeler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti