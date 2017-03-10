Erdoğan: Rusya'dan MS-21 uçağı alacağız

Putin'le görüşmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Rusya'dan MS-21 uçakları almakla ilgileniyor. Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği çok önemli, bunu Putin'le konuştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakanla birlikte gittiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1 saat 15 dakika görüştü. İkili görüşmeden sonra heyetler arası randevuya geçildi ve toplamda 2,5 saati bulan bir trafik yaşandı. Ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı başladı. Erdoğan ve Putin, Kremlin Sarayı'ndaki randevu öncesi kameralara poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da yaptığı açıklamalar şöyle:

- Vize muafiyeti anlaşmasını tekrar canlandırmak için bir çalışma olmasında fayda var. İş adamlarımıza, Rusya'ya ticari taşımacılık yapan sürücülerimize, uçak mürettebatına ve resmi pasaportlara yönelik bazı formüller üzerinde çalıştığınızı biliyorum. Bizim arzumuz en kısa sürede tüm muafiyetin sağlanmasıdır.

- Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı sergilediğimiz kararlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı da göstermeliyiz. Bu bakımdan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz.

- Putin ile az önce Suriye ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor.

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası Türkiye için hayati önem taşıyor.



- Türkiye, Rusya'dan MS-21 uçakları almakla ilgileniyor. Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği çok önemli, bunu Putin'le konuştuk."

Putin: Hızlı bir tempo ile onarılıyor

Rus lider Putin'in sözleri ise şöyle:

"Rusya ve Türkiye (ilişkilerde) yitirilenleri telafi edebileceği gibi ilişkileri yeni bir düzeye de taşıyabilir. Moskova'nın olmasını istediği şey bu. Karşılıklı ticarette negatif dinamikleri 2017 içerisinde aşmayı umuyoruz. Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirmek için güçlü bir potansiyeli var. Ülkelerimiz arasında yeniden yoğun bir siyasal diyalog kuruldu.

Türkiye, Rusya'nın ana dış ekonomi partnerlerinden biri.

Son dönemde Türkiye ve Rusya ilişkilerinin iki ülkeye yakışır şekilde olması için çalışıyoruz. Başta Suriye olmak üzere kritik konuların çözümü üzerinde çalışıyoruz.

Ankara ve Moskova askeri ve istihbarat teşkilatları düzeyinde iyi ve etkili ilişkiler kurdu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hızlı bir tempo ile onarılıyor, Moskova böyle olduğu için mutlu. İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye yükselmesi için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye askerleri arasında böyle yakın bir işbirliği kurulacağını kimse beklemiyordu.

Putin bugün Erdoğan'ın onuruna yemek verecek. Liderlerin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da bulunuyor.