Erdoğan: Şehirlerimiz, gecekonduların istilasına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu.

"ONLAR YIKTI BİZ İSE İNŞA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi." dedi.

"BİZİM MİMARİ ANLAYIŞIMIZDA YATAY MİMARİ ESASTIR"

Şehirlerdeki dikey yapılaşma hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz."

"RESTORASYON DEYİNCE AKLIMIZA İÇİMİZİ ACITAN NİCE GÖRÜNTÜ DE GELİYOR"

Restorasyon denilince akıllara içleri acıtan görüntüler geldiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizde tüm gayretlerimize rağmen hala önüne geçemediğimiz şekilde tarih ve kültür cellatları kol geziyor." ifadesini kullandı.