Erdoğan: Şehirlerimiz, gecekonduların istilasına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız" dedi.