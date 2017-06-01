Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydın'la olan son konuşmasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar buluşmasında Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ile yaptığı son görüşmeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla buluştu.

Şırnak'ta yaşanan elim kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ile yaptığı son görüşmeyi de anlattı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerimize ve Lice'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dliliyorum. Aydoğan Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği güçlü bir duruşu olmuştu. Kato dağındaki operasyonları yürüten Aydın müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir.

Eğer biz bugün ayyıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmen iken yazdığı Hanke'ye Ağıt şiirini paylaşmak istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet oldun. 1 hafta önce İçişleri Bakanımız Soylu ile beraberken kendisi ile telefonda görüşmüştük. 'Bizim mücadelemiz sadece burası ile değil. Burada başarılı olunca İstanbul'da, Ankara'da, yurdumuzun dört bir yanında başarıya ulaşacağız' demişti. Bir kez daha terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitleri rahmetle yad ediyorum."