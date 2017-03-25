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Erdoğan: "Siz bana diktatör dediğiniz sürece..."

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Erdoğan: "Siz bana diktatör dediğiniz sürece..."
Antalya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerini eleştirdi. Kendisine 'diktatör' denmesine tepki gösteren Erdoğan, "Siz bana diktatör dediğiniz sürece ben de size 'faşist' demeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’na katılarak, konuşma yaptı.

AB ülkelerine seslenen Erdoğan: "Siz (Batı) bana diktatör dediğiniz sürece ben size 'faşist' demeye, 'nazi' demeye devam edeceğim. Çünkü benim ülkemde gerek başbakan, gerek cumhurbaşkanlığım dönemimde hak ve özgürlükler konusunda, düşünce özgürlüğünde, inanç özgürlüğünde, şu mezhep, bu mezhep, hiçbir ayrım yapmaksızın biz kimin yaşamını engelledik? Tam aksine bu ülkede başörtülü, başı açık, bunlar arasında ayrımı ne yazık ki bize diktatör diyenler uyguladı" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE KİMSENİN ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine değinen Erdoğan, "Neymiş, 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bizi AB'ye almazlarmış. Ah bu kararı bir verebilseler. Bizim işimizi kolaylaştırırlar. Çok daha seri karar almamıza bunlar vesile olur. Zaten 16 Nisan bizim için bir kırılma noktası. Onun için 'evet' çok önemli. Bu işleri masaya yatıracağız. Çünkü, Türkiye kimsenin şamaroğlanı değildir. Bunu herkes bilecek."

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