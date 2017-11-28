Erdoğan topu sahasına çekti!

Haftaya yeni bir polemikle başladık.. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın yakınları ile ilgili bir iddiada bulundu, ortalık karıştı..

Dedi ki CHP lideri;

"Çocuklarının, dünürünün, kardeşinin, eski özel kaleminin yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete, milyonlarca lira aktardıklarını biliyor muydun?"

Soru aynı zamanda iddia ve itham içeriyor.. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu durduk yere etmiyor bu sözleri.. CHP'nin verdiği bir önergenin AKP oyları ile reddedilmesine sitem ediyor..

Olayı hatırlatayım.. Başbakan Binali Yıldırım, oğlu hakkında, vergi muafiyeti sağlamak için Malta'da birkaç şirket kurduğu iddiaları üzerine, "Kim olursa olsun, araştırılmalı" dedi..

Bu söz üzerine CHP, Meclis'e bir araştırma önergesi verdi.. AKP'li Başbakan'ın bu sözlerine rağmen, önerge AKP oylarıyla reddedildi..

CHP lideri de bu gelişmelerden sonra, birkaç gün önce, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, yukarıdaki soruyu yöneltti..

Ve siyaset tarihimizin en köşeli cevaplarından biri geldi Erdoğan'dan.. Kadınlarla buluştuğu toplantıda Kılıçdaroğlu'na hakaret de içeren sözlerle dedi ki;

"Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruş parası varsa ispat etsin.. Ettiği anda Cumhurbaşkanlığı'nda bir dakika durmam.. İspat edemezse, kendisi de gereğini yapar mı?"

"Soru başka, cevap başka".

Şimdi dönüp Kılıçdaroğlu'nun sözlerini okuyun tekrar.. Sonra da Erdoğan'ın cevabına yeniden göz atın..

Sizce o iddianın yanıtı bu mu? CHP lideri, "Çocukların, dünürün, enişten yurt dışına para çıkardı" diyor, Erdoğan, "Yurt dışında bir kuruş param yok" diyor..

Bunu da öyle bir ton, hatta şiddette söylüyor ki, ağır ithamlarla hafızalara kazınan sözleri üzerine kamuoyundaki genel beklenti şu;

-Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yurt dışındaki parası ile ilgili belge göstermeli..

E yok ki öyle bir belge.. Çünkü yok ki öyle bir iddia..

Dedim ya, iddia başka, Erdoğan'ın manevrasıyla, hem mevzu, hem de beklenti başka..

"N"olcak şimdi?"

Ne olacağını söyleyeyim.. Kemal Bey çıkıp, "Ben ne dedim sen ne diyorsun" dese, "Bak, çark etti" olacak..

Sessiz kalsa, "iftiracı" olacak.. Sözünü ettiği yakınları ile ilgili belge koysa ortaya, "fetöcü" olacak..

Olacak oğlu olacak..

Peki ne yapmalı?

Böyle bir bilgi varsa, bunu kamuoyuyla paylaşmayıp, naftalinle sandığa mı kaldırmalı?

Elbette hayır.. Dünya'nın her ülkesinde, Cumhurbaşkanı yakınlarının bu tür para trafiği (varsa eğer) hiçbir açıdan değilse, etik açıdan sorundur.. Kaldı ki, öyle milyonlarca dolar ise eğer, nereden, nasıl ve hangi imkânlarla kazanıldığı da hayati bir sorudur..

Ancaaaaak, Tayyip Erdoğan ve AKP gibi "algı operasyonları" ve hatta oyunları konusunda bu kadar becerikli bir siyasete, boşluk bırakarak, topu ve gazı çevirme imkânı bırakırsanız, işin içinden çıkamazsınız..

Muaviye'nin, "Dişi ve erkek deveyi ayıramayan 10 bin adamı" misali, mevzu öyle bir noktaya gelir ki, hadi gel de kamuoyunu ikna et şimdi.. Hatta, Ahmet Hakan'ı ikna etmek bile zor, an itibarıyla..

Belgesini gözümüze sokmadan konuşunca, doğan boşlukta Tayyip Erdoğan topu en iyi olduğu alana çekti ve artık kontrol onda.. "Benim bir kuruş param varsa" dedi, "O konuşmasını ağır hakaretlerle süsleyip", algılarda öne çıkardı, şimdi kenara çekildi, ispat bekliyor..

Hem de Kemal Kılıçdaroğlu "Senin paran dememişken.."

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Bu satırların yazarı o yüzden yıllardır yırtınıyor ve diyor ki;

-Ölçüsüz polemik, Tayyip Erdoğan'ın en iyi olduğu alan.. Sözlerinde doğruluk, konuyla ilgi, ölçü gibi kaygıları yok.. Bir alan belirliyor, iyi olduğu o alana doğru çekiyor topu.. Sonra çık işin içinden çıkabilirsen..

Ve muhalefetin yıllardır kaybetmesinin önemli bir nedeni de bu.. Böylesi keskin, böylesi acımasız, böylesi "mübah" sayan üslup karşısında sakin olup, tane tane ve mutlaka belgeli konuşarak boşluk bırakmamak gerekiyor..

Çünkü uzun zamandır biliyoruz ki, Tayyip Erdoğan gelen pasta boşluğu affetmeyip, topa vuruyor ve sonra da milleti "gol" olduğuna inandırıyor..

Ve canı sağ olasıca milletimiz de "golü" yiyeni değil, atanı seviyor..

GÜNÜN SÖZÜ

Propaganda öyle bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken, kendisi "Ah ayağım" der.. / Bob HOPE