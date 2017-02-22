Erdoğan, Trump görüşmesi ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Mayıs'ta görüşeceğini, öncesinde bir görüşme olması için çalışma yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın en geç mayıs ayında yapılacak NATO liderler zirvesinde bir araya geleceklerini açıkladı.

Kalın konuyla ilgili olarak, "Mayıs ayı içinde bir ara zirve yapılacak, NATO Liderler Zirvesi, oraya Sayın Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Orada mutlaka bir görüşme olacak, planlanacak ama öncesinde de bir görüşme yapılması için hazırlıklarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında Rusya'ya gideceğini bildirdi.