Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan, Trump görüşmesi ne zaman?

»
Erdoğan, Trump görüşmesi ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Mayıs'ta görüşeceğini, öncesinde bir görüşme olması için çalışma yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın en geç mayıs ayında yapılacak NATO liderler zirvesinde bir araya geleceklerini açıkladı.

Kalın konuyla ilgili olarak, "Mayıs ayı içinde bir ara zirve yapılacak, NATO Liderler Zirvesi, oraya Sayın Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Orada mutlaka bir görüşme olacak, planlanacak ama öncesinde de bir görüşme yapılması için hazırlıklarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında Rusya'ya gideceğini bildirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Trump görüşmesi ne zaman?Erdoğan, Trump görüşmesi ne zaman?CHP’li Böke’ye ölüm tehdidiCHP’li Böke’ye ölüm tehdidiHükümet'ten, Suriyelilere vatandaşlık açıklamasıHükümet'ten, Suriyelilere vatandaşlık açıklaması"Ben ölüm makinesiyim, her şey çok amatörceydi""Ben ölüm makinesiyim, her şey çok amatörceydi"MHP'den 'bozkurt' açıklamasıMHP'den 'bozkurt' açıklaması"Bizdekiler kadar fakir ders kitabı çok az""Bizdekiler kadar fakir ders kitabı çok az""Gerekirse her işareti yaparız""Gerekirse her işareti yaparız"AKP binasında uzun namlulu silah!AKP binasında uzun namlulu silah!Dervişoğlu, Çağlar Cilara'ya konuk olacakDervişoğlu, Çağlar Cilara'ya konuk olacakHDP ile "evet" için anlaştılarHDP ile "evet" için anlaştılar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti