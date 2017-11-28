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Erdoğan Trump'la yeniden görüşecek

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Erdoğan Trump'la yeniden görüşecek
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamasında ABD Başkanı Trump ile ilerleyen günlerde yeniden görüşme yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi anımsatan Erdoğan, "Bu uzun zamandır ilk defa ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşmedir. Bu görüşmenin devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız" diye konuştu.

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