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Erdoğan: "Türkçülük, şuculuk buculuk yok!"

Erdoğan: "Türkçülük, şuculuk buculuk yok!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Show TV-Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınına katıldı.

"KÜRDÜM" DİYENİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ

"Ben Kürdüm" diyeni bağırlarına bastıklarını ama Kürtçülüğü dayatması halinde bunun ırkçılığı getirdiğini dile getiren Erdoğan, bunun karşısında olduklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Onun için ne Türkçülük, ne Kürtçülük, ne Lazcılık, ne şuculuk buculuk yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında bütünleşmişiz ve biz bunlarda ayrım yapmıyoruz. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. 80 milyon kardeştir diyoruz. Biz bunu başaracağız. Ve hepimiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla övüneceğiz.”

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