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Erdoğan, Ülkücülere yapılan saldırıları böyle yorumladı

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Erdoğan, Ülkücülere yapılan saldırıları böyle yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayır” diyen MHP’lilerin saldırıya uğramasını değerlendi.

Rusya ziyareti sonrasın uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel başkan adayları ve “hayır” diyen milletvekillerine yapılan saldırılara ilginç yorumlar getirdi.

Engelleme olmadığını iddia eden Erdoğan, "Onu engelleme diye nitelemek doğru olmaz. O kendi içlerindeki sıkıntının neticesidir. O tür bir sıkıntıyı kalkıp da yönetime mâl etmenin anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

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