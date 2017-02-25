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Erdoğan: Yılda 10 saat kitap okuyoruz!

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Erdoğan: Yılda 10 saat kitap okuyoruz!
CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 saatini televizyon izlemeye ayıran insanımızın, kitap okumak için ayırdığı sürenin yılda 10 saat olması bize yakışmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuşma yaptı. Türkiye'de kitap okuma oranlarının arzu edilen seviyelerde olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 saatini televizyon izlemeye ayıran insanımızın, kitap okumak için ayırdığı sürenin yılda 10 saat olması bize yakışmıyor. Bölgesinde ve küresel ölçekte iddialı olan bir ülkenin kitap okuma oranının da bun uygun olması gerekiyor. Türkiye'nin kültür, sanat, kitap konusunda da dünyada ilk 10'a girmesinin şart olduğuna inanıyorum." diye konuştu. 

YARIM PORSİYON AYDIN OLABİLİR

Twitter kullanıcılarına da gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama motoruyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz. Alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece yarım porsiyon aydın olunabilir. Beynini yitiren değil, zamana meydan okuyan, asırlarca hayatta kalan eserler oluşturabilmek için zahmette bulunmak şarttır. " dedi.

 

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