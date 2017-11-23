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Erdoğan, Yunanistan'a 65 yıl sonra giden ilk Cumhurbaşkanı olacak

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Erdoğan, Yunanistan'a 65 yıl sonra giden ilk Cumhurbaşkanı olacak
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yıl sonra Yunanistan'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacağını belirtti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretin, bundan öncekileri tamamlayıcı mahiyette olacağını belirterek, "Üç somut proje var. Bunlardan ilki İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına iliştin feribot seferleri, ikincisi İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hattı yapımı, üçüncüsü de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına köprü yapımı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Bu ay başında kendisinin de doğduğu topraklar olan Gümülcine'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Atina'da ve Batı Trakya'da temaslarda bulunduğunu söyledi.

"KOMŞU OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİREMEYİZ"

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin son dönemde üst düzeyli görüşmeler çerçevesinde devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ziyaret, bundan önce yapılan ziyaretlerin tamamlayıcısı mahiyetindedir. Yunanistan ile ekonomik ve turizm alanında iki komşu ülke olmamıza rağmen çok bakir alanlarımız mevcut. Bunları geliştirmek için bu ikili işbirliklerin ve görüşmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Yunanistan ve Türkiye'nin komşu olduğu gerçeğini değiştiremeyiz." diyen Çavuşoğlu, komşuluk ilişkileri ve hukuku çerçevesinde her iki ülkenin güçlenmesine, halkların refah ve yaşam standardının yükseltilmesine imkan ve olanak sağlayacak işbirliklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Şubat ayında Selanik'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nın gerçekleşeceğini bildiren Çavuşoğlu, yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi.

Üç somut proje olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunlardan ilkinin İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına iliştin feribot seferleri, ikincisinin İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hattı yapımı, üçüncüsünün de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına köprü yapımı olduğunu söyledi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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