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Erdoğan'a giderken yanlış otobüsün önüne atladı

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Erdoğan'a giderken yanlış otobüsün önüne atladı
Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak isteyen ancak yanlış otobüsün önüne atlayan yaşlı kadın polisler tarafından güçlükle kenara alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kızı Fatma Zeybekci’nin düğün törenine katılmak üzere Denizli’ye geldi. Erdoğan’ın Valilik ziyaretinin önünden hareket eden, AK 1 Parti Otobüsü, İl Danışma Meclisi Toplantı’sına doğru Çamlık Açık Hava Tiyatrosu’ alanına doğru hareket etti.

Otobüsün Çamlık Caddesi’nden alana gireceği esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde bulunduğu otobüsünün geçtiğini zanneden 64 yaşındaki Huriye Tektuşlu, otobüsün önüne atladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin bulunduğu otobüsün önünde uzun süre el sallayan yaşlı kadın polisler tarafından güçlükle kenara alındı.

Uzun süre yol kenarında bağıran ve ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Tektuşlu’yu polisler güçlükle sakinleştirdi. Kaldırımda oturan ve su ikram edilen yaşlı kadının isteğini yazdığı notu emniyet müdür yardımcısı Cumhurbaşkanı’nın korumalarına iletti.

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