Erdoğan'a suikast davasında ara karar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, tutuklu yargılanan 44 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da 20 Şubat'tan bu yana görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 44 sanığın tamamının tahliye taleplerinin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.