Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'a suikast davasında ara karar

»
Erdoğan'a suikast davasında ara karar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, tutuklu yargılanan 44 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da 20 Şubat'tan bu yana görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 44 sanığın tamamının tahliye taleplerinin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a suikast davasında ara kararErdoğan'a suikast davasında ara kararÜnlü sanatçı hayatını kaybettiÜnlü sanatçı hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadıCumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadıBarışma zamanı geldiBarışma zamanı geldiKerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de hoca olduKerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de hoca olduYağmur Tunalı okuyucularıyla buluşacakYağmur Tunalı okuyucularıyla buluşacakPolis aracına silahlı saldırıPolis aracına silahlı saldırıİstanbul'da elektrik kesintisiİstanbul'da elektrik kesintisiNestle'den flaş kararNestle'den flaş kararHSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirlediHSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti