Erdoğan'a suikast davasında çarpıcı ifade

Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan darbecinin verdiği ifade şok etti. Darbeci askerlerden Yüzbaşı İsmail Yiğit, Erdoğan'a kendilerinden önce başka bir grubun suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti.

İfade veren darbeci askerlerden Yüzbaşı İsmail Yiğit, tanık ifadelerinden, kendilerinden önce suikast girişiminde bulunan kişiler olduğunun anlaşıldığını ileri sürüp, operasyonun da emir komuta zinciri içerisinde yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının soruları sırasında, ‘eski asker’ ve ‘cuntacı’ ifadelerini kullanmaları salonda gerginliğe neden oldu, tutuklu sanıklar oturdukları yerden tepki gösterdi.

Geçen 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin aralarında bulunduğu 44 tutuklu sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, verilen 4 günlük aradan sonra devam edildi. Duruşma öncesinde zırhlı araç eşliğinde getirilen cezaevi ring aracından indirilen sanıkların görüntülerinin alınmasına izin verildi. Tutuklu askerler, jandarmaların arasında sıkı güvenlik önlemleriyle içeriye alındı. Duruşma salonunun çevresinde de, özel harekat timleri ile polisler, önlem aldı. Çatılarda kesin nişancılar görev yaptı. Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı İsmail Yiğit ifade verdi.

“BİZDEN ÖNCE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNANLAR OLMUŞ”

İddianamede mağdur olarak bulunan kişilerin ifadelerinden bazı bölümleri okuyan İsmail Yiğit, “Bu ifadelerde verilen saatlerden, bizden önce bu bölgeye suikaste gidenlerin olduğunu anlıyoruz. Çünkü biz saat 03.30’da Marmaris’e ulaştık” dedi. Olaya dair çok sayıda görüntü bulunduğunu ama cumhurbaşkanının kaldığı yere dair hiç görüntü olmadığını da öne süren İsmail Yiğit, bunların bulunup incelenmesini istedi. Suikast için Marmaris’e gittikleri suçlamasını da kabul etmediğini vurgulayan İsmail Yiğit, “Suikast böyle yapılmaz. En önemli unsuru gizliliktir. İddianamede bizim sosyal medyayı kullandığımız söylendi. Biz Marmaris’e gitmeden Cumhurbaşkanı İstanbul’da açıklama yaptı. Oysa konu buysa zaten oraya gitmenin anlamı yok. Birileri bizi gerçekten oraya göndermek istemiş. Ya da polislere bırakıp infial yaratmak istemiş. Eğer ben oraya birilerini öldüreyim infial çıksın diye gönderildiysem, bunu yapanlar çıksın, bunu istiyorum” dedi.

“BİRİLERİNİN İLAH İLAN EDİLMESİNİ LANETLİYORUM”

Darbeyi önlemek için 10 saat sonra harekete geçildiğini öne süren, bu süre içerisinde ne yapıldığı soran İsmail Yiğit, “Bu biliniyorsa ve engellenmiyorsa asıl suç budur. Benim suikast içini gittiğim ve FETÖ’nün en iyi en sadık adamı olduğum söyleniyor. Birileri ilah olarak lanse ediliyor. Bunu yapanlara lanet olsun. Dini yapım yoktur. Suç olarak ByLock, Bank Asya’da hesap, okullarında okuma, birbirini kayırma gösteriliyor ama bunların hiçbirisi bende yok. Madem bu kadar etkin bir FETÖ üyesiydim, neden on yılımı terör bölgesinde geçirdim. Kendimi tayin ettirmedim. Hayatım boyunca kredi ödedim. Neden kendime yardım ettirmedim” diye konuştu.